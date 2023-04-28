Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал в столичном районе Нагатинский Затон, до этого там проходила реконструкция.

"Мы не так давно отреставрировали Северный речной вокзал, который находился в руинированном состоянии очень много лет, и теперь это, конечно, одна из самых привлекательных точек Москвы: и парк, который к нему прилегает, и набережная, и судоходство. И вот дошла очередь до Южного порта", – поделился Собянин.

По его словам, в течение 20 лет там ничего, кроме торговли, не происходило. Специалисты в ходе работ очистили акваторию, создали набережную, пешеходные маршруты и провели благоустройство. В 2023 году здесь стартует навигация, с помощью которой круизные лайнеры будут отправляться в 30 российских городов, заявил мэр.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов также подчеркнул, что первое судно прибудет на Южный речной вокзал в пятницу, 5 мая. Спустя пару дней оно отправится с пассажирами в круиз.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что мероприятия по подготовке к старту навигации 44 столичных причалов и 78 набережных подошли к финалу. После зимнего периода специалисты промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, а также обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и многое другое.

Электрические речные суда запустят летом в столице