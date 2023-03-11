Причалы начали готовить в Москве к сезону пассажирской навигации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Специалисты начали подготовку столичных речных причалов к открытию сезона пассажирской навигации в апреле. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На 44 причалах будет проведен целый комплекс подготовительных работ. В первую очередь их очистят от оставшегося льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, металлические элементы, например ограждения, покрасят, при необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, заменят резиновые отбойники, а также приведут в порядок элементы навигации пассажиров.

Отмечается, что работы продолжатся и после возобновления судоходства, до самого ноября. Специалисты займутся углублением и очисткой дна.

Ранее на Москве-реке начались испытания нового электросудна "Пресня". В ходе них специалисты проверят качество постройки, работу систем безопасности, ходовые качества и работу оборудования в процессе навигации.



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