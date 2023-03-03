Инженерная подготовка перед благоустройством началась на Южном речном вокзале в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории Южного речного вокзала. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что 2,5 года назад были приведены в порядок парк и набережная Северного речного вокзала.

"Теперь приступаем к очередному масштабному проекту – благоустройству территории Южного речного вокзала. Главная цель – организовать новую точку притяжения горожан с прогулочной набережной и комфортными зонами отдыха", – добавил Бирюков.

В данный момент специалисты прокладывают ливневую систему, канализацию и водопровод. Также в скором времени начнется обустройство тепловой сети. Планируется убрать воздушные кабельные линии под землю и построить две новые трансформаторные подстанции для надежного энергоснабжения.

На вокзале создадут пять зон причалов для судов разного класса. Также здесь обустроят удобные павильоны для пассажиров и стелы с расписанием.

"В зоне швартовки судов река обмелела, поэтому проводим работы по извлечению иловых отложений и углублению дна. Кроме того, отремонтируем конструкции причалов, установим швартовочные устройства и отбойники", – поделился Бирюков.

Система освещения на территории вокзала будет модернизирована. Специалисты расширят пешеходную зону и обновят покрытие тротуаров и проезжей части. К зданию вокзала сделают удобный подъезд, около него появится парковка, стоянка для такси и остановочный павильон для общественного транспорта. В завершение здесь высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и обустроят цветники.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что Южный речной вокзал в Москве планируется открыть после реконструкции уже в двадцатых числах апреля.

Он добавил, что в ходе работ специалисты постарались сохранить изначальную архитектурную концепцию здания, при этом дополнив ее так, чтобы речной вокзал был удобен современным пассажирам.

На территории Южного речного вокзала началась инженерная подготовка перед благоустройством

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