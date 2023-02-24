Собянин подвел итоги работы московского транспорта в 2022 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин подвел итоги работы транспорта в 2022 и рассказал о планах развития в 2023 году в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом среднее число поездок в сутки в рабочие дни на городском транспорте увеличилось на 580 тысяч или на 4%. Власти Москвы заявили, что в рамках московской госпрограммы "Развитие транспортной системы" в 2022 году были выполнены в полном объеме все поставленные задачи.

На mos.ru уточнили, что популярность городского транспорта в 2022 году возродилась. Доля поездок, совершенная пассажирами на городском транспорте увеличилась на 2 процентных пункта. Москвичи больше пользуются метро, МЦД, трамваями и электробусами для ежедневных городских поездок.

Эксперты отмечают, что после пандемии COVID-19 Москва стала первой в Европе и вошла в "тройку" городок мира по темпам восстановления пассажиропотока на городском транспорте.

В прошлом году в среднем пассажиры тратили на поездки в общественном транспорте от МКАД до центра города в час пик – 53 минуты. В 2010 году на такие поездки уходило в среднем 67 минут.

С 2010 года в Московском регионе увеличилось количество зарегистрированных автомобилей в 1,5 раза. Кроме того, средняя скорость движения на основных магистралях столицы увеличилась на 22 процента. Так, в 2010 году средняя скорость составляла 45 километров в час. В 2022 году на автомобилях совершалось в среднем на 300 тысяч поездок меньше, чем в 2021 году.

Уровень безопасности дорожного движения в Москве стал высоким. Также социальный риск – количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения – стал ниже почти в 3 раза. С 2010 года – это рекордно низкий показатель.

В России Москва является самым безопасным городом по фактору дорожного движения.

В прошлом году на Центральном транспортном узле были завершены строительство и реконструкция 9 пригородных вокзалов общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Станция Минская будущего МЦД-4 была открыта уже в апреле 2022 года, в полностью возведена – в декабре этого же года. Кроме того, в мае открылась станция Толстопальцево будущего МЦД-4, в июне – станция Печатники МЦД-2.

Кроме того, ТПУ "Площадь Трех Вокзалов" МЦД-2 и будущего МЦД-4 был открыт в августе 2022 года, и это стало первым этапом. В ноябре открыли северный вестибюль станции Окружная МЦД-1. А также было завершено формирование ТПУ "Окружная".

В ноябре 2022 года открылась станция Мещерская будущего МЦД-4, а в декабре – станция Переделкино будущего МЦД-4.

В прошлом году начал работать новый терминал для поездов "Аэроэкспресс" площадью 15 тысяч квадратных метров в северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево. Благодаря этому пассажиры могут без пересадок добираться из Москвы до терминалов В и С. В результате пассажиропоток вырос до 12 процентов.

На участке Площадь Трех Вокзалов (Каланчевская) – Курская МЦД-2, который связан со строительством МЦД-4 завершился основный этап реконструкции. Теперь на этом участке интервал движения поездов сократился до 6-ти минут.

В 2023 году планируется открыть новые диаметры – МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".

В 2022 году в метрополитене Москвы заменили 91 километр рельсов и 210 километров кабеля, а также отремонтировали 128 эскалатор.

Кроме того, завершилась реконструкция вестибюля станции "Новослободская" Кольцевой линии и станции "Рижская" Калужско-Рижской линии. На них установили по четыре новых эскалатора (вместо трех) и дополнительные турникеты.

Над выходами 17 станция метрополитена для защиты от осадков установили 48 навесов. Также, в метро обновили уже 99 процентов вентиляционных установок. Воздухообмен на станциях увеличился на 30 процентов.

Для маломобильных групп пассажиров на всех станциях установили звуковые маячки, кассы оборудовали индукционными петлями.

Отмечается, что в прошлом году сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогли более 400 тысячам человек. Тажке в жаркие часы пик летом была организована раздача воды.

В 2023 году планируется полностью запустить движение поездов по БКЛ и открыть 9 новых станций. Всего в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 14 станций метрополитена.

В декабре 2022 года на Воробьевых горах открылась восстановленная эскалаторная галерея, которая была закрыта порядка сорока лет. По ней движение является бесплатным. Галерея стала еще одним вестибюлем станции метро "Воробьевы горы".

Открытие эскалаторной галереи сократило время в пути от метро до МГУ имени М. В. Ломоносова, до Дворца пионеров на Воробьевых горах, смотровой площадки, природного заказника "Воробьевы горы", храма Святой Троицы, комплекса зимних видов спорта, канатной дорога, научных институтов Российской академии наук.

Открытие эскалаторной галереи увеличило пассажиропоток в два раза на станции "Воробьевы горы", а также разгрузило соседние станции.

Как отметили на портале, в 2022 году было закуплено 272 вагона метро нового поколения "Москва-2020", 446 вагонов пригородных электропоездов и поездов МЦД. В общей сложности подвижной состав обновился на 70% в метро, на 68% – в пригородных электропоездах и поездах МЦД, на 100% – автобусный парк и на 95% – трамвайный парк.

Московский метрополитен в 2022 году стал лидером в Европе по темпу обновления вагонов, кроме того был торжественно принят 100-й поезд новейшей серии "Москва-2020".

Отмечается, что Москва занимает первое место в Европе по минимальному возрасту подвижного состава наземного городского транспорта. Средний возраст парка составляет 3,5 года.

В ГУП "Мосгортранс" находится 1055 электробусов. Электробусы обслуживают 79 маршрутов наземного городского транспорта. Кроме того, 1 июля 2022 года был введен в эксплуатацию первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк вблизи деревни Красная Пахра. Туда планируется перевести порядка 50 процентов подвижного состава, который обслуживает маршруты ТиНАО.

В 2022 году было обустроено 43 километра выделенных полос для движения общественного транспорта. Теперь их общая протяженность составляет 436 километров.

В 2023 году планируется закупить 360 вагонов метро нового поколения "Москва-2020", 612 вагонов пригородных электропоездов и поездов МЦД, 550 электробусов.

Москва занимает лидирующее место в Европе по темпам обновления парка трамваев. В 2022 году было закуплено 43 современных трамвая "Витязь-Москва", отремонтирован 21 километр путей, заменено 12 километров контактной сети, 30 километров контактного провода и 69 опор контактной сети.

В Москве увеличилась популярность трамваем как городского транспортна. Так, пассажиры осуществляют около 500 тысяч поездок в рабочий день.

ГУП "Московский метрополитен" управляет четырьмя автовокзалами – Северные Ворота, Южные Ворота, Саларьево и Центральный, а также двумя автостанциями Ореховом и Варшавской. Автостанция Красногвардейская закрыта на реконструкцию. Планируется ее открыть в 2023 году.

Автовокзалы и автостанции Москвы стали надежным каналом транспортного сообщения в условиях ограничений полетов на юг России. В данный момент они обслуживают 161 маршрут, ежедневно выполняя 423 рейса, благодаря чему обеспечивается перевозка порядка 8,2 тысячи пассажиров в сутки.

В 2022 году открылось девять новых направлений, в том числе:

с автостанции Орехово – в микрорайон Сокольники города Новомосковска (Тульская область);

с автовокзала Центральный – в города Ядрин (Чувашская Республика), Геленджик (Краснодарский край), Мичуринск (Тамбовская область);

с автовокзала Северные Ворота – в города Калязин (Тверская область), Рига (Латвия);

с автовокзала Южные Ворота – в города Красный Луч (Луганская область), Ялта (Крым);

с автовокзала Саларьево – в город Сухиничи (Калужская область).

В 2022 году было перевезено 3 миллиона пассажиров. В сравнении с 2021 годом пассажиропоток вырос до 45%.

Московский скоростной диаметр (МСД) протяженностью 68 километров соединит крупнейшие магистрали – Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, кроме того, Третье транспортное кольцо, Московскую кольцевую автодорогу и другие.

На северной части МСД продолжением станет федеральная трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург, на востоке – строящаяся трасса М-12 Москва – Казань, на юге – федеральная трасса М-2 "Крым".

Основной участок МСД был завершен в сентябре 2022 года. Южный участок МСД введут в эксплуатацию в 2023 году.

В настоящее время открытым участком МСД ежедневно пользуются 270 тысяч автомобилистов, из которых подавляющее большинство (236 тысяч) – москвичи.

Благодаря вводу основного участка МСД до 15 процентов снизилась нагрузка на участки ТТК, Садового кольца и МКАД. Время поездок в границах МКАД сократилось в среднем на 15 минут.

В среднем ежедневно по МСД проезжает 220 транзитных авто. Когда откроется южный участок, поток вырастет до 400 тысяч машин и МСД войдет в топ-3 магистралей Москвы.

В 2022 году парк такси Московского региона достиг 154 тысяч автомобилей. По сравнению с 2021 годом среднее число пассажиров в рабочий день выросло на 19 процентов, то есть до 1,6 миллиона в сутки.

Москва занимает первое место в мире по числу автомобилей каршеринга – их около 30 тысяч. Средний возраст каршеринговых автомобилей – два года. В 2022 году за день автомобили каршеринга перевозили 230 тысяч пассажиров.

Парк прокатных велосипедов и самокатов достиг рекордного размера – 47,2 тысячи единиц. В 2022 году число ежедневных поездок составляло 120 тысяч. Общая протяженность велодорожек увеличилась на 15 процентов, достигнув 473 километров.

Велосипеды и самокаты популярным транспортным средством. В 2022 году в 80 процентах случаев их брали напрокат, чтобы доехать до офиса, места учебы, парка или торгового центра.

Оплата проезда по биометрии стала доступна на всех станциях столичного метро и МЦК. Такой оплатой пользуются порядка 320 тысяч человек.

Кроме того, в прошлом году оплата "Тройкой" стала доступна еще в 15 регионах, в числе которых Владимирская, Саратовская области, республики Алтай, Карелия, Кабардино-Балкария, Тыва, Пермский и Ставропольский край, город Луганск и другие.

Сегодня билетная система Москвы доступна более чем для 30 миллионов жителей в 26 регионах России.

В 2022 году был создан и запущен в производство российский чип для карты "Тройка". В кассы метро поступило 3,7 миллиона таких карт.

В кассах станций БКЛ и приложении "Парковки России" стала доступна оплата с помощью системы быстрых платежей (СБП). В 2023 году оплату с помощью СБП планируется ввести на наземный транспорт и другие мобильные приложения транспортного комплекса столицы.

С мая 2022 года сервис персонализированных перевозок по требованию "По пути", которым пользуются пассажиры в ТиНАО, работает на новом полностью российском программном обеспечении. 50 автобусов перевезли 583 тысячи человек.

В 2022 году мобильное приложение "Парковки Москвы" преобразовали в приложение "Парковки России". Теперь автомобилисту могут оплатить парковку не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а также на некоторых стоянках в Московской области.

В метро начали работать новые вендинговые аппараты: впервые появились автоматы с пиццей, блинами и сувенирами Московского метрополитена.

В апреле 2022 года было подписано Соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией "Волга-Днепр" – крупнейшим грузовым авиаперевозчиком России. Из других регионов России и зарубежных стран планируется доставить в Москву порядка 20 тысяч тонн грузов. В 2022 году осуществили 576 рейсов и перевезли 10,6 тысячи тонн грузов.

В мае 2022 года на баланс города перешел бывший завод "Москвич". В ноябре на заводе началась серийная сборка кроссовера "Москвич-3". В будущем планируется наладить производство электромобилей. На предприятии сохранен трудовой коллектив в составе 2 045 человек. Это первый в России автозавод, запущенный после ухода иностранных собственников. В планах на 2023 год осуществить выпуск около 50 тысяч машин, в том числе 10 тысяч электромобилей.

Основными планами развития транспортного комплекса в 2023 году является полноценный запуск БКЛ, открытие МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский", открытие южного участка МСД и северного дублера Кутузовского проспекта, открытие автостанции Красногвардейская, продолжение обновления подвижного состава метро, пригородных электропоездов и поездов МЦД, электробусов. Кроме того, планируется организовать два регулярных маршрута речного транспорта на Москве-реке. Также открыть Южный речной вокзал и запустить виртуальную карту "Тройка" по QR-коду и внедрить в другие российские регионы.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Митино на северо-западе Москвы планируют открыть высокотехнологичный электробусный парк. Электробусы парка будут обслуживать маршруты в Северо-Западном и Северном административных округах Москвы.



Собянин: Московский метрополитен подготовил для работы на БКЛ более 500 машинистов

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