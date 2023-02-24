Новый автобусный маршрут запустят в ТиНАО с 25 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый маршрут наземного транспорта запустят в ТиНАО в субботу, 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 25 февраля для жителей Троицка и подмосковного Подольска запустим новый маршрут с924 – на нем можно будет доехать до станции МЦД Подольск и социальных объектов", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутов.

Автобусы с924 будут курсировать между Троицком и Подольском. Они заменят областные автобусы 1024, что позволит пассажирам пользоваться преимуществами столичной билетной системы.

Кроме того, пять существующих маршрутов Новой Москвы претерпят изменения: их продлят до отдаленных населенных пунктов и новых ЖК. В частности, маршрут 531 теперь пройдет до Усадьбы Кленово и Поселка № 3, а автобусы 17 и с18 будут заезжать в ЖК "Ватутинки Парк".

Ранее стало известно, что в Москве к открытию БКЛ оптимизируют 12 маршрутов наземного транспорта. Это позволит повысить доступность новых станций метро. Изменения затронут маршруты № 265, 40, 75, 759, 987, с811, 59 и другие.



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