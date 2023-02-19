На Кольцевой линии в Москве интервал между поездами сократили до 80 секунд

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Новая автоматика движения поездов на Кольцевой линии в Москве во время испытаний позволила сократить минимальный интервал между поездами до 80 секунд. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Во время испытаний на обоих путях курсировали до 45 поездов. Отмечается, что интервал в 80 секунд является самым коротким интервалом движения составов метро в мире.

"Новая система на отечественном ПО работает стабильно и без перебоев на предельных нагрузках – ее сделали с запасом, чтобы справиться с увеличением числа пассажиров", – добавили в Дептрансе Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в начале этого года на Кольцевой линии была установлена новая микропроцессорная централизация. Благодаря этому сократились интервалы между поездами, появились дополнительные пассажирские места и повысилась надежность системы управления движением поездов.

"Недавно провели испытания системы на отечественном ПО в режиме максимальной нагрузки, и нам удалось добиться самого короткого в мире интервала движения между поездами – порядка 80 секунд, и подтвердить на практике надежность и бесперебойность ее работы", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее сообщалось о том, что метро Москвы начало тестировать активацию удаленного пополнения карты "Тройка". На данный момент проект тестируется в лабораторных условиях. После этого услугой на турникетах ограниченно смогут воспользоваться первые пассажиры.

До этого Сергей Собянин заявил, что все турникеты в метро и на Московском центральном кольце теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. Мэр отметил, что в столичном метро и на МЦК обновили порядка 4 тысяч турникетов. Новые турникеты при оплате банковской картой срабатывают в два раза быстрее, а при оплате по биометрии – в три раза.

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