Новые выделенные полосы появятся в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые выделенные полосы для общественного транспорта протяженностью более 40 километров откроются в столице до конца 2023 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 19 января открыли пять выделенных полос, с 4 марта планируется открыть еще две. Эти полосы появляются на тех участках дорог, где есть большое количество маршрутов общественного транспорта.

После введения выделенных полос автобусы и электробусы быстрее двигаются между остановками, а пассажиры тратят меньше времени на дорогу.

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем развивать сеть выделенных полос, чтобы автобусы и электробусы ходили быстрее и надежнее, а москвичи меньше ждали транспорт на остановках. Сегодня по выделенкам проходит более 460 маршрутов, которыми пользуются более 2,4 миллиона пассажиров", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что скоро выделенки появятся в Северном и Юго-Западном административных округах.

При движении по выделенной полосе скорость транспорта повышается примерно на 30%. Иногда время в дороге сокращается на 10 минут. Кроме того, с появлением выделенок снижается аварийность с участием городского транспорта на 30–40%.

С 19 января этого года на участках Волоколамского шоссе заработало движение по пяти новым выделенным полосам протяженностью более 3 километров. Их появление ускорило работу транспорта на 11 маршрутах и сократило время в пути более чем для 100 тысяч пассажиров.

Участки, где появились пять новых выделенных полос:

от Сосновой аллеи до съезда на Волоколамское шоссе (разворотная эстакада над Тушинским тоннелем), протяженность 760 метров, транспорт перевозит более 34 тысяч пассажиров в сутки;

от Волоколамского шоссе (дом 52, корпус 1, строение 1) до Тушинского тоннеля, протяженность 1 километр, транспорт перевозит более 40 тысяч пассажиров в сутки;

от остановки "Улица Панфилова" до 3-го Красногорского проезда, протяженность 800 метров, транспорт перевозит более 75 тысяч пассажиров в сутки;

от улицы Академика Курчатова до улицы Панфилова, протяженность 950 метров, транспорт перевозит более 75 тысяч пассажиров в сутки;

от Проектируемого проезда № 1895 до Проектируемого проезда № 1064, протяженность 200 метров, транспорт перевозит более 28 тысяч пассажиров в сутки.

В начале марта откроются две новые выделенные полосы протяженность более 1-го километра, которые помогут быстрее курсировать городскому транспорту на 12 маршрутах. Более 58 тысячам пассажиров станет удобнее и быстрее передвигаться по городу.

Полосы откроются с 4 марта:

в Библиотечном проезде – от трассы М-11 до Октябрьского путепровода, ее протяженность составляет 600 метров, транспорт перевозит 52 тысячи пассажиров в сутки;

на Озерной улице – от остановки "Культурный центр "Дельфин" до улицы Никулинской, протяженность выделенки – 450 метров, транспорт перевозит 6 тысяч пассажиров в сутки.

Другие выделенные полосы в данный момент проектируются. Специалисты определят участки столичных дорог, где нужно ускорить курсирование автобусов и электробусов и установить необходимую протяженность будущих полос.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве установили более 800 современных остановочных павильонов городского наземного транспорта с лавками, камерами видеонаблюдения и USB-портами для зарядки мобильных устройств.

ГУП "Мосгортранс" установило в городе 700 павильонов, а Центр организации дорожного движения – 140.



Около 5 тысяч новых указателей установят в Москве в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!