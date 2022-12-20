Более 800 остановочных павильонов нового типа установили в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году в Москве установили более 800 современных остановочных павильонов городского наземного транспорта с лавками, камерами видеонаблюдения и USB-портами для зарядки мобильных устройств, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что ГУП "Мосгортранс" установило в городе 700 павильонов, а Центр организации дорожного движения – 140.

"В этом году мы установили более 800 остановочных павильонов нового типа, большую часть из которых собирают на московском заводе СВАРЗ. Новые павильоны гораздо удобнее, они укроют от дождя и ветра, вы всегда сможете зарядить свой гаджет", – заявил Ликсутов.

Он отметил, что столичные власти ведут работу, направленную на повышение комфорта горожан на протяжении всей поездки в городском транспорте, в соответствии с поручением Сергея Собянина. Ликсутов уточнил, что все новые павильоны выполнены в едином стиле московского транспорта. Они оснащаются лайтбоксами для размещения информационных материалов и информационными табло, на которых можно увидеть расписание маршрутов и время прибытия транспорта на остановку в режиме реального времени.

"Производство таких остановочных павильонов началось в Москве на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) в 2018 году. Каждый весит около 1,8 тонны. Современные материалы для изготовления павильонов произведены в России и дружественных странах", – говорится в сообщении.

В мэрии пояснили, что конструкция павильонов была разработана с учетом потенциальной нагрузки от снега и ветра, поэтому в нее заложен достаточный запас прочности для эксплуатации в любых погодных условиях. В основе каждого павильона стоит железобетонная конструкция, что минимизирует риск падения в результате ДТП.

"Боковые и задние стенки павильонов выполнены из многослойного закаленного стекла с армирующим слоем. При разрушении стекла он удерживает осколки, чтобы обеспечить безопасность пассажиров", – указано в материале.

Ранее стало известно, что до конца лета следующего года в Москве планируется протестировать малый электробус "Газель e-City". Его оснастят 10 сидячими и тремя откидными местами, также предусмотрят систему понижения пола на остановках. Дальность хода составит 150 километров.

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