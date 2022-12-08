Первый этап благоустройства завершен возле станции БКЛ "Кленовый бульвар"

Фото: stroi.mos.ru/рендер Москомархитектуры

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Кленовый бульвар", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас основная задача – это обустройство комфортных пешеходных маршрутов от станции БКЛ к жилой застройке и музею-заповеднику "Коломенское". В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная.

Бирюков рассказал, что в рамках проекта воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть, заменили покрытие тротуаров общей площадью 5,7 тысячи "квадратов", на спусках установили пандусы, на проезжей части, въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке обновили асфальт.

Для пассажиров общественного транспорта установили восемь современных остановочных павильонов, сейчас их подключают к электросети.

На втором этапе благоустройства обновят старые фонари и установят дополнительные – всего их будет 140. Возле станции поставят скамейки для отдыха и цветочные вазоны, пять информационных стел.

Пешеходные переходы планируется оснастить 24 опорами контрастного освещения, благодаря которым "зебра" и человек на ней станут заметнее для водителей в темное время суток. На финальном этапе около метро разобьют газон общей площадью почти 30 тысяч "квадратов" и высадят около 130 деревьев. Работы планируется завершить летом будущего года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на завершающей стадии находятся работы по укладке гранитной плитки возле станции "Рижская" БКЛ метро.

По словам заммэра, специалисты создали рисунок, используя параллелограммы. Фигуры выложили из плитки трех оттенков серого цвета. Также были подготовлены пространства и для разбивки газона, оборудования павильонов для отдыха и защиты от дождя и снега.

До этого стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".



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