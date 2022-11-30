Собянин провел технический пуск нового участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Электрозаводская" до "Савеловской".

В рамках технического пуска по участку проехал тестовый электропоезд без пассажиров. Это позволит проверить работоспособность автоматики, телемеханики и управления движением составов. Кроме того, специалисты таким образом протестируют поездную и диспетчерскую связь, систему жизнеобеспечения станции.

Указанный участок имеет длину 7,2 километра. По словам Собянина, он является одним из самых сложных в истории метро. Градоначальник пообещал в ближайшее время осуществить технический запуск восточного и южного участков.

"Нам необходимо будет подготовить к запуску девять станций метрополитена, 11 перегонов. Кроме того, необходимо будет достроить и запустить два крупнейших электродепо для эксплуатации всего комплекса БКЛ", – сказал Собянин.

Строительство станций "Рижская" и "Марьина Роща" проходило закрытым способом, который является наиболее сложным и трудоемким. Так, "Марьина Роща" расположена на уровне 72 метров под землей, она вошла в топ-3 самых глубоких станций московского метро. При этом установленный там эскалатор длиной 130 метров оказался самым протяженным. Основой дизайна станции стала эстетика фарфора, в рамках которой там установили колонны выпуклой формы. В вестибюле появились шары диаметром 2,5 метра.



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На платформе "Рижская" установили 16 металлических арок высотой до четырех метров с подсветкой. Рядом со станцией также благоустроят сквер, на Рижской площади заработает фонтан. При этом вдоль вокзала организуют проезд только для общественного транспорта.

Станция "Сокольники" расположена на глубине 30 метров под землей. При ее оформлении специалисты использовали серый мрамор, серый и черный гранит. Через "Сокольники" БКЛ метро пассажиры смогут попасть на одноименную станцию Сокольнической линии, к ПКиО "Сокольники". В рамках благоустройства Сокольническая площадь превратится в городской парк.

Пассажиры смогут воспользоваться станциями БКЛ "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" в 2023 году. Благодаря пересадке на радиальные линии метро и московские центральные диаметры на объектах сформируют три крупных ТПУ. Ожидается, что после запуска БКЛ разгрузятся ряд станций. Кроме того, с помощью Большой кольцевой линии пассажиры значительно сократят время в пути от одного района до другого.

Собянин пообещал, что все станции БКЛ начнут работать в полном режиме в первом квартале 2023 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о завершении укладки рельсов на станции "Печатники" БКЛ метро. По его словам, специалисты смонтировали около 3 700 метров полотна.

Бочкарев добавил, что архитектурно-отделочные работы на станции находятся в завершающей стадии.



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