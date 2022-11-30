Укладку рельсов завершили на станции БКЛ "Печатники"

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции "Печатники" Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершили укладку рельсов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Смонтировано порядка 3 700 метров рельсового полотна: полностью уложено подрельсовое основание, рельсы, скрепления", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра добавил, что в ближайшее время специалисты планируют приступить к навеске контактного рельса.

На станции "Печатники" на завершающем этапе находятся архитектурно-отделочные работы. Близится к завершению монтаж освещения и платформы. Далее специалисты приступят к установке турникетов и оборудования кассового зала.

"Печатники" станут одной из станций восточного участка БКЛ, открытие которого позволит улучшить транспортную инфраструктуру для жителей ЮВАО.

Общая протяженность БКЛ составит 70 километров. В настоящее время для пассажиров открыты 22 из 31 станции.

Ранее между станцией "Печатники" БКЛ и МЦД-2 смонтировали металлоконструкции для перехода пассажиров. Длина перехода составляет 183,5 метра. Кроме того, на основе станции "Печатники" БКЛ сформируют ТПУ с удобными пересадками между станциями метро, МЦД-2 и наземным транспортом.



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