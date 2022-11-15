Металлоконструкции перехода смонтировали между станцией БКЛ "Печатники" и МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Специалисты завершили монтаж основных металлоконструкций наземной крытой галереи, которая станет переходом между станцией "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и платформой МЦД-2. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Галерея соединяет железнодорожную платформу со вторым вестибюлем станции "Печатники" БКЛ, через который можно зайти в метро со стороны Шоссейной улицы. Длина перехода составляет 183,5 метра", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в настоящее время в пешеходной галерее ведется монтаж конструкции для инженерных систем, а также облицовка колонны алюминиевыми панелями.

В материале говорится, что на основе станции "Печатники" БКЛ сформируют ТПУ с удобными пересадками между станциями метро, МЦД-2 и наземным транспортом.

Также продолжаются работы в вестибюлях станции. В первом вестибюле идет отделка и облицовка фасада алюминиевыми панелями. В зоне пересадки уже завершены монолитные работы, продолжается отделка внутренних помещений и монтаж инженерных систем. Во втором вестибюле станции идут архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Ранее Сергей Собянин заявил, что строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет уже 96%. По его словам, в ближайшее время в состав ветки полностью войдет Каховская линия, что улучшит транспортное обслуживание четырех районов Москвы.

Он пояснил, что нагрузка на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий снизится примерно на 20%. Собянин добавил, что после включения ветки в состав БКЛ интервал движения сократится до 1,6 минуты, а пассажиры смогут ездить в ряд районов Москвы без пересадок.



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