В Москве завершили монолит пересадки с "Печатников" БКЛ на Люблинско-Дмитровскую линию

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

Строители завершили возведение монолитных конструкций пересадки со станции "Печатники" БКЛ на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время специалисты завершают устройство кровли, проводят монтаж инженерных систем и оборудования. Он подчеркнул, что формирующийся ТПУ станет одним из самых больших на юго-востоке Москвы.

Гендиректор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков рассказал, что пересадки с БКЛ будут осуществляться через вестибюль №1.

"В настоящее время установлены пять эскалаторов, которые обеспечат подъем пассажиров с платформенной части станционного комплекса на уровень вестибюля с пересадкой. Подъемные механизмы выставлены в проектное положение, ведется их подключение к электропитанию для последующего проведения пусконаладочных работ", – рассказал Маслаков.

Он добавил, что специалисты продолжают внутреннюю отделку вестибюля и пешеходной галереи. В частности, на стенах уже установили витражные алюминиевые панели, монтируют архитектурные элементы и освещения потолочной зоны. В настоящее время завершается облицовка пола и лестничного спуска на Люблинско-Дмитровскую линию.

Ранее Бочкарев сообщил, что участок Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Бачуринской" на территории Коммунарки построили на две трети. Его готовность оценивается в 65%. Строители уже приступили к монтажу инженерных систем на четырех из пяти станциях участка.



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