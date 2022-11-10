Участок Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Бачуринской" построили на две трети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Бачуринской" на территории Коммунарки построили на две трети, его готовность оценивается в 65%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На всех пяти станциях 13-километрового участка завершаются монолитные работы, ведется обратная засыпка котлованов и началась архитектурная отделка, а также продолжается обустройство пройденных между ними тоннелей", – сказал он.

Бочкарев уточнил, что жесткое основание пути на всем участке выполнено более чем на три четверти. Готовность верхнего строения пути оценивается более чем наполовину. Как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, строители уже приступили к монтажу инженерных систем на четырех из пяти станциях участка.

Создание более чем 40-километровой Троицкой линии ведется поэтапно. Помимо строительства участка от "Новаторской" до "Бачуринской", продолжается сооружение центрального участка от станции "ЗИЛ" до "Новаторской".

Ранее Бочкарев сообщил, что на строящейся станции "Потапово" Сокольнической линии метро сооружают основные монолитные конструкции. Общая готовность станции оценивается в 58%, работы планируется завершить в начале 2024 года.



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