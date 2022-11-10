Бочкарев: на станции метро "Потапово" ведутся работы по сооружению монолитных конструкций

Фото: stroi.mos.ru/PARSEC architectural firm

На строящейся станции "Потапово" Сокольнической линии метро сооружают основные монолитные конструкции, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На строящейся станции "Потапово", возведение которой началось год назад, ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. Также продолжается монтаж инженерного оборудования", – рассказал глава Стройкомплекса.

По его словам, общая готовность станции оценивается в 58%, работы планируется завершить в начале 2024 года.

"Сооружение участка Сокольнической линии от "Коммунарки" до "Потапова" позволит улучшить транспортное обслуживание населения районов Сосенское, Воскресенское и Щербинка Новомосковского административного округа", – сказал Бочкарев, добавив, что время в пути для пассажиров сократится на 20–25 минут.

Он подчеркнул, что благодаря вводу станции также улучшится экологическая ситуация в поселении Сосенском. Это произойдет за счет снижения интенсивности движения наземных видов транспорта.

В свою очередь, декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что открытие новых станций метро позволяет жителям сокращать время в пути до работы.

По его словам, результаты опроса показали, что только 29% горожан добираются до работы или учебы за 15–30 минут. Около 60% жителей столицы проводят в дороге до полутора часов в один конец. Еще 6% опрошенных рассказали, что едут до работы или учебы от полутора до двух часов.

"При этом 60% опрошенных заявили, что в идеале дорога до работы должна занимать до 30 минут, еще 32% москвичей ответили, что не хотят тратить на это больше часа", – рассказал Михайленко.

Ранее Бочкарев отмечал, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией в московском метро. По его словам, минимизировать потери тепла поможет дополнительное утепление вестибюлей, система наружного обогрева водосточной системы, а также использование двойных стеклопакетов на путевых стенах.

До этого глава Стройкомплекса рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.



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