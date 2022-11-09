09:41Происшествия
Упавший на пути на станции метро "Печатники" пассажир остался жив
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мужчина, упавший на пути на станции "Печатники" столичного метро, остался жив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"У одного из пассажиров закружилась голова, в результате он потерял равновесие и упал на пути. В настоящее время его достали, жизни и здоровью человека ничто не угрожает", – сказал представитель служб.
Утром 9 ноября движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро было затруднено из-за человека на путях. ЧП произошло в утренний час пик.
Из-за этого на южном участке линии временно были увеличены интервалы движения. Позднее график был восстановлен.
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