Россиянам рассказали о способе выжить при падении на пути в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев рассказал о правилах поведения при падении с платформы метро на рельсы. Об этом сообщает Lenta.ru.

При падении с платформы категорически запрещено пытаться самостоятельно взобраться обратно. Следует оценить, не получил ли упавший какие-либо травмы.

"В первую очередь надо обратить внимание, сколько осталось до прибытия поезда. Затем нужно привлечь внимание остальных пассажиров для того, чтобы они оперативно сообщили дежурному по станции об этом происшествии. Как можно быстрее, если нет никаких серьезных повреждений, надо передвигаться по направлению движения поезда", – заявил эксперт.

Именно там располагается специальная лестница, с помощью которой можно подняться обратно на платформу.

В случае если времени до прихода поезда не остается или травмы не позволяют уйти с места происшествия, необходимо лечь вдоль рельс. Между ними и поездом достаточный просвет, чтобы человек не пострадал.

Категорически запрещается трогать контактный рельс, который находится ближе к платформе, то есть слева по ходу движения. Макеев напомнил, что малейшее касание может привести к электротравме и даже летальному исходу.

Очевидцам падения человека на рельсы необходимо сообщить об инциденте дежурному по станции, а также давать пострадавшему четкие команды. Спускаться с платформы самостоятельно не рекомендуется, равно как и поднимать человека на нее в одиночку или в группе людей.

Накануне мужчина погиб при падении на пути на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Трагедия произошла на станции метро "Чкаловская".

