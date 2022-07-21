Россиянам рассказали о способе выжить при падении на пути в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макеев рассказал о правилах поведения при падении с платформы метро на рельсы. Об этом сообщает Lenta.ru.
При падении с платформы категорически запрещено пытаться самостоятельно взобраться обратно. Следует оценить, не получил ли упавший какие-либо травмы.
"В первую очередь надо обратить внимание, сколько осталось до прибытия поезда. Затем нужно привлечь внимание остальных пассажиров для того, чтобы они оперативно сообщили дежурному по станции об этом происшествии. Как можно быстрее, если нет никаких серьезных повреждений, надо передвигаться по направлению движения поезда", – заявил эксперт.
Именно там располагается специальная лестница, с помощью которой можно подняться обратно на платформу.
В случае если времени до прихода поезда не остается или травмы не позволяют уйти с места происшествия, необходимо лечь вдоль рельс. Между ними и поездом достаточный просвет, чтобы человек не пострадал.
Категорически запрещается трогать контактный рельс, который находится ближе к платформе, то есть слева по ходу движения. Макеев напомнил, что малейшее касание может привести к электротравме и даже летальному исходу.
Очевидцам падения человека на рельсы необходимо сообщить об инциденте дежурному по станции, а также давать пострадавшему четкие команды. Спускаться с платформы самостоятельно не рекомендуется, равно как и поднимать человека на нее в одиночку или в группе людей.
Накануне мужчина погиб при падении на пути на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Трагедия произошла на станции метро "Чкаловская".
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили после инцидента с пассажиром
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: