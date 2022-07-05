Поезда не ходили на Сокольнической линии метро из-за человека на путях

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение поездов на Сокольнической линии московского метро было приостановлено в ночь на вторник, 5 июля, из-за человека на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что движения не было от станции "Коммунарка" до "Саларьево". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позднее оперативными службами департамента транспорта движение было оперативно восстановлено и введено в график.

Ранее сообщалось, что поезда не ходили на участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Не было движения от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года". При этом в обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами. Причиной остановки движения стал человек на путях.

До этого из-за упавшего на пути человека поезда не ходили на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Не было движения от "Серпуховской" до "Чеховской". Спустя 15 минут его восстановили.