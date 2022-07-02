Троицкую линию метро планируют достроить после 2027 года

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство Троицкой линии столичного метро планируют завершить после 2027 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"У нас планируются шесть станций фактически от административно-делового центра в Коммунарке до Троицка. В самом Троицке велись дебаты по размещению станции. Мы планируем подготовить проект планировки территории до конца года, утвердить полностью трассировку, места размещения самих станций, прилегающих конструкций", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Он уточнил, что параллельно ведутся работы по проектированию.

Бочкарев добавил, что большая часть участка пройдет под землей, а какие-то участки будут наземными.

Ранее сообщалось, что участок Троицкой линии столичной подземки от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская" построен на 56%. Длина участка будет равна 13 километрам. На нем построят, кроме "Тютчевской", станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева" и "Мамыри".

"Тютчевскую" оформят в эстетике экспрессионизма. Площадь станции составит около 12,7 тысячи квадратных метров, ей будут пользоваться порядка 100 тысяч человек ежедневно. Открытие "Тютчевской" запланировано в 2023 году.

