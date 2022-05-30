Бочкарев: тоннелепроходка между "Вавиловской" и "Академической" выполнена на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннелепроходческие работы между строящимися станциями "Вавиловская" и "Академическая" перспективной Троицкой линии метро выполнены более чем на 30%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строящие перегон тоннелепроходческие механизированные щиты (ТПМК) "Марина" и "Ольга" прошли порядка 860 метров левого и 750 метров правого перегонного тоннелей соответственно", – отметил Бочкарев.

Глава Стройкомплекса уточнил, что это более 30% запланированного объема проходки подземной трассы протяженностью около 2,5 километра.

Бочкарев добавил, что примерно такую же часть пути к строящейся станции "Новаторская" преодолели ведущие проходку в другую сторону от станционного комплекса "Вавиловская" ТПМК "Людмила" и "Светлана".

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на будущей станции "Вавиловская" специалисты уже приступили к возведению основных конструкций платформы, а на "Академической" в настоящее время продолжаются земляные работы и вынос инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что монолитные работы на строящейся станции "Тюленевская" Троицкой линии метро выполнены на 80%, основные конструкции тоже почти готовы. В июне планируют начать отделку внутренних помещений станции, а с сентября – монтаж инженерных систем.

Длина участка Троицкой линии от пересадки на БКЛ до Коммунарки со станциями "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Тюленевская", "Тютчевская" и "Мамыри" составляет 13 километров.

