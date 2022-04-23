Бочкарев: участок Троицкой линии между "Новаторской" и "Бачуринской" готов на 56%

19:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Участок Троицкой линии столичной подземки от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская" построен на 56%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"На всех пяти станциях ведутся монолитные и земляные работы, продолжается обустройство пройденных между ними тоннелей. Жесткое основание на всем участке завершено почти на три четверти, а верхнее строение пути выполнено более чем на 25%", – отметил заммэра Андрей Бочкарев.
По его словам, длина участка будет равна 13 километрам. На нем построят станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Мамыри".
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что все 10 межстанционных тоннелей уже пройдены, а месяц назад уже удалось закончить проходку последнего из них, связавшего станцию "Мамыри" с "Бачуринской".
"На "Новаторской" продолжается архитектурная отделка служебных помещений, на станции "Университет Дружбы Народов" ведется монтаж инженерных систем, а на "Улице Генерала Тюленева" и "Мамырях" возводятся вестибюли станций", – заявил Кравцов.
Ранее монолитные работы стартовали на станционном комплексе "Вавиловская" центрального участка Троицкой линии метро. На центральном участке будущей Троицкой линии также появятся еще три станции – "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". На них в настоящий момент ведутся подготовительные работы.
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