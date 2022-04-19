Монолитные работы стартовали на строящейся станции "Вавиловская" в Москве

11:00
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станционном комплексе "Вавиловская" центрального участка Троицкой линии метро начали возводить основные конструкции. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"На стройплощадке будущей "Вавиловской" приступили к монолитным работам: бетонированию станционного лотка и внутренних стен подплатформенных помещений", – рассказал Бочкарев.
Он добавил, что на центральном участке будущей Троицкой линии метро также появятся еще три станции – "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". На них в настоящий момент ведутся подготовительные работы.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в непосредственной близости от станции "Вавиловская" работы ведут четыре шестиметровых тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК). Они начали движение в монтажно-щитовых камерах котлована станции.
ТМПК "Людмила" и "Светлана" движутся к будущей станции метро "Новаторская". Каждый комплекс прошел уже более 90 метров
"А к строящейся станции "Академическая" тоннели прокладывают "Ольга" и "Марина", преодолевшие свыше 350 и более 500 метров соответственно", – пояснил Кравцов.
Руководитель "Мосинжпроекта" добавил, что на станции "Академическая" рабочие ведут разработку грунта и монтаж креплений котлована. Также выполняется армирование и бетонирование обвязочной балки. Устройство свай ограждения котлована, расположенного на месте будущего первого вестибюля станции, находится на стадии завершения.
Ранее Бочкарев сообщил, что на строящейся станции "Тютчевская" Троицкой линии метро начался монтаж систем вентиляции и электросетей. Он отметил, что уже идет установка воздуховодов вентиляции и кабельных кронштейнов для электрического кабеля. Станция готова на 60%.
Проходка тоннеля между станциями метро "Пыхтино" и "Внуково" завершена почти на 40%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: