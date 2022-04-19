Монолитные работы стартовали на строящейся станции "Вавиловская" в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станционном комплексе "Вавиловская" центрального участка Троицкой линии метро начали возводить основные конструкции. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На стройплощадке будущей "Вавиловской" приступили к монолитным работам: бетонированию станционного лотка и внутренних стен подплатформенных помещений", – рассказал Бочкарев.

Он добавил, что на центральном участке будущей Троицкой линии метро также появятся еще три станции – "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". На них в настоящий момент ведутся подготовительные работы.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в непосредственной близости от станции "Вавиловская" работы ведут четыре шестиметровых тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК). Они начали движение в монтажно-щитовых камерах котлована станции.

ТМПК "Людмила" и "Светлана" движутся к будущей станции метро "Новаторская". Каждый комплекс прошел уже более 90 метров

"А к строящейся станции "Академическая" тоннели прокладывают "Ольга" и "Марина", преодолевшие свыше 350 и более 500 метров соответственно", – пояснил Кравцов.

Руководитель "Мосинжпроекта" добавил, что на станции "Академическая" рабочие ведут разработку грунта и монтаж креплений котлована. Также выполняется армирование и бетонирование обвязочной балки. Устройство свай ограждения котлована, расположенного на месте будущего первого вестибюля станции, находится на стадии завершения.

Ранее Бочкарев сообщил, что на строящейся станции "Тютчевская" Троицкой линии метро начался монтаж систем вентиляции и электросетей. Он отметил, что уже идет установка воздуховодов вентиляции и кабельных кронштейнов для электрического кабеля. Станция готова на 60%.

