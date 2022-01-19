В Москве началось строительство второго тоннеля центрального участка Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На центральном участке Троицкой линии столичного метро началось строительство второго тоннеля. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Дан старт строительству правого перегонного тоннеля между будущими станциями "Вавиловская" и "Академическая" центрального участка Троицкой линии", – сказал он.

По словам главы Стройкомплекса, протяженность тоннеля составит почти 2,5 километра. Проходческий щит стартовал со станции "Вавиловская", вскоре там начнутся монолитные работы, а на "Академической" и "Крымской" пока идет вынос инженерных систем из зоны строительства.

При этом гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов уточнил, что тоннель пройдет вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова. Проходку осуществляет щит "Ольга", который ранее был задействован в строительстве Большой кольцевой линии метро, а также подземного перехода для доставки багажа между терминалами аэропорта Шереметьево.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Троицкую линию метро планируют полностью ввести в эксплуатацию в 2027 году. По его словам, ветка станет одной из самых длинных в столичной подземке. В 2024 году ее доведут до Коммунарки, а затем продолжат строительство до Троицка.

