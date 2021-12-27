Бочкарев рассказал, что 27 станций метро планируют открыть в Москве к 2025 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

К 2025 году в Москве планируется открыть 27 станций метро. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".

По его словам, продолжится строительство Троицкой линии метро.

"Длиной она 40 километров и дойдет до города Троицка, а ее центральный участок – от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 – должен быть готов уже в 2024 году", – рассказал Бочкарев.

Кроме того, начнется и строительство Бирюлевской линии. В настоящее время на участке проводится вынос коммуникаций.

"Впереди серьезная работа на направлении от Шелепихи до Рублево-Архангельского – линии, которая в полтора раза сократит время в пути по городу для жителей районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники", – добавил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в столице планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии. Он отметил, что в 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, в результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро.

