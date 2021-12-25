Северо-восточный участок БКЛ метро готов на 85% – Бочкарев

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Оставшиеся участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, состоящие из девяти станций, построены почти на две трети, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".

"Сейчас на БКЛ продолжаются работы на восточном участке из четырех станций, северо-восточном участке из трех станций, а также ведется реконструкция двух станций бывшей Каховской ветки для интеграции их в состав БКЛ", – сказал Бочкарев, добавив, что общая готовность оставшегося отрезка БКЛ превысила 60%.

Глава Стройкомплекса отметил, что эти станции планируют достроить в будущем году.

"Наивысшая степень готовности у северо-восточного участка – 85%. Так, на станции "Марьина роща" на днях уже запустили самые длинные в Москве эскалаторы длиной 135 метров", – добавил заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии.

Мэр уточнил, что речь идет о Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях метро. Также планируется построить и открыть для пассажиров оставшиеся участки БКЛ. По его словам, в 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. Мэр отметил, что в результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро.