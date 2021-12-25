Северо-восточный участок БКЛ метро готов на 85% – Бочкарев

11:35
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Оставшиеся участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, состоящие из девяти станций, построены почти на две трети, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью "Российской газете".
"Сейчас на БКЛ продолжаются работы на восточном участке из четырех станций, северо-восточном участке из трех станций, а также ведется реконструкция двух станций бывшей Каховской ветки для интеграции их в состав БКЛ", – сказал Бочкарев, добавив, что общая готовность оставшегося отрезка БКЛ превысила 60%.
Глава Стройкомплекса отметил, что эти станции планируют достроить в будущем году.
"Наивысшая степень готовности у северо-восточного участка – 85%. Так, на станции "Марьина роща" на днях уже запустили самые длинные в Москве эскалаторы длиной 135 метров", – добавил заммэра.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 новых станций метро и три новые линии.
Мэр уточнил, что речь идет о Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях метро. Также планируется построить и открыть для пассажиров оставшиеся участки БКЛ. По его словам, в 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. Мэр отметил, что в результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро.
В Москве откроют 50–60 станций метро в ближайшие годы – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: