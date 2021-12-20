Станцию метро "Рижская" Калужско-Рижской линии планируют открыть во II квартале 2022 года

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро откроют во II квартале 2022 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение департамента транспорта Москвы.

По информации Дептранса, на станции планируют провести дополнительные ремонтные работы. Это необходимо, чтобы обеспечить полную безопасность пассажиров метро.

"После демонтажа старых эскалаторов и анализа внутренней инфраструктуры была выявлена необходимость проведения дополнительных работ для обеспечения дальнейшей безопасности эксплуатации наклонного тоннеля", – объяснили в пресс-службе департамента.

Как отметили в Дептрансе, после открытия "Рижская" предстанет в оригинальном образе 1950-х годов. При этом на станции будут функционировать четыре эскалатора вместо прежних трех.

"Станция, открытая более 60 лет назад, признанный памятник архитектуры, поэтому все работы проводятся максимально тщательно и аккуратно", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что ремонтные работы также включают в себя реставрацию вестибюлей. По этой причине пришлось закрыть единственный вход на станцию.

Станция метро "Рижская" была закрыта на ремонт 22 августа 2020 года. Сейчас поезда проезжают ее без остановки.

При этом станция Рижская МЦД-2 по-прежнему открыта. Кроме того, пассажирам Московского центрального диаметра доступна бесплатная пересадка между станцией МЦД и "Проспектом мира".