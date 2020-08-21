Реставраторы вернут исторический облик вестибюлю станции "Рижская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро закроют на год в эту субботу для проведения ремонтных работ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты на станции восстановят декоративное покрытие колонн, пола и потолка. Также рабочим предстоит заменить эскалаторы на более современные и безопасные.

Для удобства пассажиров на время ограничений от станции "Рижская" до "Проспекта Мира" запустят бесплатные автобусы КМ. Для них будет организована выделенная полоса. Она появится на участке от Рижского вокзала до Рижской площади. Курсировать между станциями автобусы будут с 5:30 до 2:00.

Также пассажиры смогут воспользоваться соседними станциями – "Проспект Мира", "Алексеевская" и "Марьина Роща" и станцией Рижская МЦД-2.

В субботу, 15 августа, закрывали для проведения ремонтных работ участок Сокольнической линии метро. Для пассажиров были временно закрыты станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Их открыли 18 августа.

Для удобства горожан работали бесплатные компенсационные автобусы. Кроме того, можно было по-прежнему пользоваться регулярными маршрутами.

