Станции Сокольнической линии откроют на два дня раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка" Сокольнической линии метро, которые были временно закрыты для пассажиров, откроют утром 18 августа. Это на два дня раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Сотрудники выполнили большой объем работ в кратчайшие сроки: была произведена сварка почти 1200 стыков на 15 километров пути. Мы стараемся проводить все работы по улучшению Московского транспорта максимально оперативно. В этот раз мы закончили установку бесстыкового пути на участке Сокольнической линии на два дня раньше", – сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, со вторника, 18 августа, пассажиры смогут воспользоваться станциями Сокольнической линии в привычном режиме. Четыре новые станции Сокольнической линии метро были открыты летом 2019 года. Они находятся в ТиНАО.
Планировалось, что станции метро будут недоступны москвичам и гостям столицы до 19 августа.
Для удобства горожан запустили бесплатные компенсационные автобусы. Кроме того, можно было по-прежнему пользоваться регулярными маршрутами.
Ранее сообщалось, что с 22 августа станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров на год.
На "Рижской" заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль. Поскольку на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Вестибюлю станции вернут исторический облик, а три эскалатора заменят.
На время закрытия станции будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ наземного транспорта от "Рижской" до "Проспекта Мира". Работать он будет с 5:30 до 2:00.
Для компенсационных автобусов организуют выделенную полосу. Она появится на участке от Рижского вокзала до Рижской площади. Движение такси на проспекте Мира от дома 26, строения 1, до Рижского вокзала и от дома 79 до дома 15 запретят.
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