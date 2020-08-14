"Выделенку" организуют для автобусов на время закрытия станции "Рижская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выделенную полосу организуют для компенсационных автобусов на время закрытия станции "Рижская" Калужско-Рижской линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Полоса появится на участке от Рижского вокзала до Рижской площади. Движение такси на проспекте Мира от дома 26, строения 1, до Рижского вокзала и от дома 79 до дома 15 запретят.
На время закрытия станции будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ наземного транспорта от "Рижской" до "Проспекта Мира". Работать он будет с 5:30 до 2:00.
На регулярных маршрутах наземного транспорта пассажиры могут добраться до станций "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, "Алексеевская" и "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии.
Для информирования и оказания помощи в построении альтернативных маршрутов рядом с закрытой станцией будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Ранее сообщалось, что станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров с 22 августа на год.
На "Рижской" заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль. Поскольку на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Вестибюлю станции вернут исторический облик, а три эскалатора заменят.
Пассажиры смогут воспользоваться соседними станциями – "Проспект Мира", "Алексеевская" и "Марьина Роща" и станцией Рижская МЦД-2.
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