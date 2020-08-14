Станцию метро "Рижская" закроют на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров на год, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Станция перестанет принимать пассажиров с 22 августа.

На "Рижской" заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль. Поскольку на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно.

В ведомстве напомнили, что три эскалатора на станции установили в 1958 году и сейчас они выработали свой ресурс. Новые подъемники будут безопасными, надежными и удобными.

Вестибюлю станции вернут исторический облик: отреставрируют декоративное покрытие колонн, пола и потолка.

На время закрытия "Рижской" будут ходить бесплатные автобусы КМ от станции "Рижская" до "Проспекта Мира". Также пассажиры смогут воспользоваться соседними станциями – "Проспект Мира", "Алексеевская" и "Марьина Роща" и станцией Рижская МЦД-2.

Участок Сокольнической линии закроют для пассажиров с 15 по 19 августа. Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" закроют для проведения ремонтных работ.

На данном участке продолжат устанавливать современный бесстыковой путь. Сварку почти 1200 стыков на 15 километрах пути планируют закончить к концу месяца. В эти дни пассажиры смогут воспользоваться бесплатными маршрутами КМ и регулярными маршрутами наземного транспорта.