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12:45

Участок Сокольнической линии метро закроют с 15 по 19 августа

город транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Сокольнической линии будет закрыт для пассажиров с 15 по 19 августа для проведения ремонтных работ. Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" до 14 августа 2020 года будут работать в обычном режиме, до закрытия метро в 1:00, сообщает пресс-служба Дептранса.

"С 15 по 19 августа этот участок будет полностью закрыт для пассажиров для продолжения установки на нем современного бесстыкового пути", – говорится в сообщении.

На данном участке продолжат устанавливать современный бесстыковой путь. Сварку почти 1200 стыков на 15 километрах пути планируют закончить к концу месяца. В эти дни пассажиры смогут воспользоваться бесплатными маршрутами КМ и регулярными маршрутами наземного транспорта.

Ранее сообщалось о том, что четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена возобновили работу в штатном режиме. До 20 августа юго-западный участок линии работает по особому графику.

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