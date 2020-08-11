Четыре станции Сокольнической линии метро открылись для пассажиров

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена возобновили работу в штатном режиме во вторник утром. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

"Станции Сокольнической линии метро открыты для пассажиров. Напоминаем, что до 20 августа юго-западный участок линии работает по особому графику", – сообщили в пресс-службе.

Станции Сокольнической линии (1) #мосметро открыты для пассажиров. Напоминаем, что до 20 августа юго-западный участок линии работает по особому графику. Подробнее: https://t.co/NWU78i2yl7 — Московское метро (@MetroOperativno) August 11, 2020

Станции метрополитена "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" перешли на особый график работы с 14 июля по 19 августа. Это связано с прокладкой современного бесстыкового пути.

В выходные дни и некоторые понедельники станции для пассажиров закрывают полностью. В остальные дни станции функционируют до 23:00.

Финальный этап работ пройдет с 23:00 14 августа до утра 20 августа. На этот период станции также закроют.

Пассажирам в связи с ограничениями предлагается воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.