Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

17 июля, 17:21 (обновлено 18.07.2020 09:50)

Главная / Истории /

В ЦОДД напомнили о перекрытиях из-за особого режима работы красной ветки метро

Особый режим работы Сокольнической линии. Что перекроют и как объехать
город транспорт метро

Четыре станции Сокольнической линии метро сейчас работают по особому графику. В эти выходные – 18–19 июля – для пассажиров будут недоступны станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В связи с этим автомобилистов в районе закрытых станций ждут некоторые ограничения. Рассказываем, какие дороги перекроют и как их объехать, чтобы добраться до пункта назначения.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Закрытие станций и дорожные ограничения

До 20 августа четыре станции Сокольнической линии метро – "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"работают по особому графику. В выходные дни и некоторые понедельники в этот период станции будут полностью закрыты, а в другие дни – работать до 23:00. Временные изменения необходимы для устройства на этом участке современного бесстыкового пути.

На этой неделе для пассажиров станции закрываются 18–19 июля, откроют их утром 20 июля. Для удобства москвичей запустят компенсационные автобусы КМ, которые будут ходить с 5:30 до 2:00 с интервалами не более пяти минут.

Причем поехать от станции метро "Ольховая" в сторону "Саларьева" можно только через станцию "Коммунарка". А при движении от "Коммунарки" автобусы не будут останавливаться у "Ольховой": для того чтобы доехать до станции, можно выйти у "Прокшина", перейти дорогу и пересесть на обратный автобус.

Кроме того, для жителей ТиНАО запустят короткие рейсы: № 876к – до станции "Саларьево" и № 878к – до станции "Теплый Стан". Дополнительные автобусы выйдут на маршруты № 882 и 895к – от "Коммунарки" до "Теплого Стана".

Фото: transport.mos.ru

В связи с закрытием станций подземки на ряде улиц на юго-западе столицы частично ограничат движение автомобилей.

С 18 по 19 июля 2020 года станции "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро будут закрыты для пассажиров. Перевозить пассажиров будет компенсационный маршрут КМ. Для его приоритетного проезда на юго-западе столицы с 5:30 18 июля до 5:00 20 июля 2020 года будет ограничено движение.
пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД)

Для компенсационных автобусов сделают обособленную выделенную полосу на следующих участках дорог:

  • дорога к ОРП "Саларьево";
  • автодорога Солнцево – Бутово – Видное между Киевским и Калужским шоссе;
  • автодорога Солнцево – Бутово – Видное в районе станции метро "Коммунарка";
  • дублер Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро "Ольховая".

Будет ограничено движение на одной из полос на дублере автодороги Солнцево – Бутово – Видное (перед Проектируемым проездом № 907), в Проектируемом проезде № 905 (перед улицей Саларьевской) для движения будет доступна также только одна полоса. Такое же ограничение будет действовать на подъездной дороге к разворотной площадке "Саларьево".

Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.
пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД)

Автомобилистам запретят парковаться на улице Саларьевской – от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево – Бутово – Видное. Кроме того, закроют второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковой.

Фото: transport.mos.ru

В ЦОДД также добавили, что будут следить за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро и принимать необходимые меры, чтобы компенсационные автобусы передвигались без задержек. Кроме того, в местах ограничений будет работать "Дорожный патруль".

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать