Движение в центре Москвы ограничат из-за городского выпускного

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В связи с городским праздником выпускников движение в районе Крымского Вала перекроют и ограничат 24–25 июля. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"В связи с проведением городского праздника выпускников движение в районе улицы Крымский Вал будет перекрыто и ограничено днем 24 июля до утра 25 июля", – говорится в заявлении комплекса. Отмечается, что также проведут ликвидацию парковочного пространства.

В результате данные перекрытия будут действовать на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16:00 24 июля до 7:00 25 июля. Помимо того, введут полосу для движения наземного городского пассажирского транспорта.

Поясняется, что ликвидация парковочного пространства будет действовать на боковом проезде улицы Крымский Вал при движении в сторону Крымского моста – от Большой Якиманки до съезда на Крымский Вал с 00:01 24 июля до 7:00 25 июля.

Ранее сообщалось, что движение на юго-западе Москвы будет ограничено с 18 до 20 июля. Пассажирам с 18 по 19 июля будут недоступны четыре станции метро – "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка".