Движение в центре Москвы ограничат из-за городского выпускного

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В связи с городским праздником выпускников движение в районе Крымского Вала перекроют и ограничат 24–25 июля. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы.
"В связи с проведением городского праздника выпускников движение в районе улицы Крымский Вал будет перекрыто и ограничено днем 24 июля до утра 25 июля", – говорится в заявлении комплекса. Отмечается, что также проведут ликвидацию парковочного пространства.
В результате данные перекрытия будут действовать на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16:00 24 июля до 7:00 25 июля. Помимо того, введут полосу для движения наземного городского пассажирского транспорта.
Поясняется, что ликвидация парковочного пространства будет действовать на боковом проезде улицы Крымский Вал при движении в сторону Крымского моста – от Большой Якиманки до съезда на Крымский Вал с 00:01 24 июля до 7:00 25 июля.
Ранее сообщалось, что движение на юго-западе Москвы будет ограничено с 18 до 20 июля. Пассажирам с 18 по 19 июля будут недоступны четыре станции метро – "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: