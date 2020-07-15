Движение на юго-западе Москвы будет ограничено с 18 до 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта по ряду улиц на юго-западе Москвы будет частично ограничено с 18 по 20 июля. Меры введены в связи с изменением режима работы некоторых станций метро Сокольнической линии, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Пассажирам с 18 по 19 июля будут недоступны четыре станции метро – "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". Для них будет организован компенсационный маршрут КМ. Для его беспрепятственного передвижения в районе закрытых станций ЦОДД сделает обособленные выделенные полосы, протяженностью 7,8 километра:
Будет ограничено движение на одной из полос на дублере автодороги Солнцево – Бутово – Видное (перед проектируемым проездом № 907), одна из полос на проектируемом проезде № 5 (перед улицей Саларьевской), одна из полос подъездной дороги к ОРП "Саларьево".
Кроме этого, станет недоступна парковка на участке улицы Саларьевской – от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево – Бутово – Видное.
"Обращаем внимание водителей, что второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковой будет закрыт", – сказано в сообщении.
В пресс-службе заявили, что вся информация об ограничениях движения передана в навигационные системы, а также размещена на дорожных табло. При этом ЦОДД во время всего периода ограничений будет следить за дорожной обстановкой и в случае необходимости принимать соответствующие меры.
"Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками", – рассказали в ЦОДД.
На востоке Москвы перекрыли несколько улиц из-за строительства Большой кольцевой линии метро. Движение ограничено до декабря 2020 года.
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