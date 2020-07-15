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18:56

Движение на юго-западе Москвы будет ограничено с 18 до 20 июля

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта по ряду улиц на юго-западе Москвы будет частично ограничено с 18 по 20 июля. Меры введены в связи с изменением режима работы некоторых станций метро Сокольнической линии, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Пассажирам с 18 по 19 июля будут недоступны четыре станции метро – "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". Для них будет организован компенсационный маршрут КМ. Для его беспрепятственного передвижения в районе закрытых станций ЦОДД сделает обособленные выделенные полосы, протяженностью 7,8 километра:

  • на подъездной дороге к ОРП "Саларьево";
  • участке автодороги Солнцево – Бутово – Видное между Киевским и Калужским шоссе;
  • в районе станции метро "Коммунарка";
  • дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая".

"С 18 по 19 июля 2020 года станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро будут закрыты для пассажиров. Перевозить пассажиров будет компенсационный маршрут КМ. Для его приоритетного проезда на юго-западе столицы с 5:30 18 июля до 5:00 20 июля 2020 года будет ограничено движение", – сообщают в пресс-службе.

Будет ограничено движение на одной из полос на дублере автодороги Солнцево – Бутово – Видное (перед проектируемым проездом № 907), одна из полос на проектируемом проезде № 5 (перед улицей Саларьевской), одна из полос подъездной дороги к ОРП "Саларьево".

Кроме этого, станет недоступна парковка на участке улицы Саларьевской – от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево – Бутово – Видное.

"Обращаем внимание водителей, что второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковой будет закрыт", – сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что вся информация об ограничениях движения передана в навигационные системы, а также размещена на дорожных табло. При этом ЦОДД во время всего периода ограничений будет следить за дорожной обстановкой и в случае необходимости принимать соответствующие меры.

"Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками", – рассказали в ЦОДД.

На востоке Москвы перекрыли несколько улиц из-за строительства Большой кольцевой линии метро. Движение ограничено до декабря 2020 года.

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