Движение по ряду улиц на юге Москвы ограничат из-за строительства БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение ограничат на нескольких улицах на юге столицы, сообщает информационный центр транспортного комплекса.

Причиной станут строительные работы на южном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В частности, на участке Чонгарского бульвара от дома 9 до дома 14, корпуса 2, частично ограничат движение по одной полосе с 20 по 26 июля с 1:30 до 5:30.

Также на одной полосе в каждом направлении участка движение будет недоступно с 26 июля по 15 августа с 1:30 до 5:30. Количество полос будет сохранено в связи с временным расширением дороги.

Кроме того, движение будет ограничено на улице Ялтинской в районе дома 9 по Чонгарскому бульвару. В частности, будет перекрыта одна полоса дорожного движения.

Однако на участке ликвидируют парковки, в связи с чем количество полос будет также сохранено. Ограничение будет действовать с 21 по 24 июля с 1:30 до 5:30.

Ранее движение транспорта ограничили на улице Щорса на западе Москвы. Сообщается, что с 10 июля по 5 августа от дома 8 до дома 15 будет действовать ограничение с сохранением количества полос.