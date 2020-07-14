Движение по ряду улиц на юге Москвы ограничат из-за строительства БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение ограничат на нескольких улицах на юге столицы, сообщает информационный центр транспортного комплекса.
Причиной станут строительные работы на южном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В частности, на участке Чонгарского бульвара от дома 9 до дома 14, корпуса 2, частично ограничат движение по одной полосе с 20 по 26 июля с 1:30 до 5:30.
Также на одной полосе в каждом направлении участка движение будет недоступно с 26 июля по 15 августа с 1:30 до 5:30. Количество полос будет сохранено в связи с временным расширением дороги.
Кроме того, движение будет ограничено на улице Ялтинской в районе дома 9 по Чонгарскому бульвару. В частности, будет перекрыта одна полоса дорожного движения.
Однако на участке ликвидируют парковки, в связи с чем количество полос будет также сохранено. Ограничение будет действовать с 21 по 24 июля с 1:30 до 5:30.
Ранее движение транспорта ограничили на улице Щорса на западе Москвы. Сообщается, что с 10 июля по 5 августа от дома 8 до дома 15 будет действовать ограничение с сохранением количества полос.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: