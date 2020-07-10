Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничили на улице Щорса на западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Сообщается, что с 10 июля по 5 августа круглосуточно ограничат движение на улице Щорса от дома номер 8 до владения 15. При этом существующее количество полос на дороге будет сохранено за счет временной ликвидации парковочного пространства.

Кроме того, с 21 по 29 июля в ночное время с 1:30 до 5:30 движение ограничат на улице Авиаторов в районе дома номер 20.

Отмечается, что ограничения связаны с прокладкой инженерных сетей.

Ранее движение по Садовнической улице ограничили по 20 августа. Сообщалось, что на нескольких участках улицы пройдут аварийные работы.