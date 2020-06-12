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Москва 24

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Общество

03:35

Движение на Новорязанском шоссе ограничили до середины ноября

транспорт дороги авто перекрытия общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Новорязанском шоссе ограничили до середины ноября нынешнего года. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Известно, что причиной введенных ограничений стало проведение строительных работ в районе Бронниц.

"На участке Новорязанского шоссе (М5 "Урал") между трассами А107 и А108 ограничено автомобильное движение в связи со строительными работами", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что для легковых автомобилей был разработан альтернативный маршрут движения в данном направлении. Так, проехать можно будет по старому направлению Рязанского шоссе через Бронницы. При этом грузовой транспорт сможет следовать по трассе М4 "Дон".

"Работы проводятся по заказу ГК "Автодор", – отметили в пресс-службе.

На участках альтернативных маршрутов были установлены дополнительные информационные щиты и дорожные знаки. Кроме того, на старом направлении трассы М5 "Урал" в Бронницах появились новые светофоры и знаки.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует водителям выбирать иные маршруты, чтобы избежать пробок", – посоветовали в министерстве.

Ранее стало известно об изменении скоростного режима на трассе М4 "Дон" из Краснодара в Москву. Сообщалось, что временные ограничения скорости ввели с 10 июня.

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