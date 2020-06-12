Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на Новорязанском шоссе ограничили до середины ноября нынешнего года. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Известно, что причиной введенных ограничений стало проведение строительных работ в районе Бронниц.
"На участке Новорязанского шоссе (М5 "Урал") между трассами А107 и А108 ограничено автомобильное движение в связи со строительными работами", – проинформировали в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что для легковых автомобилей был разработан альтернативный маршрут движения в данном направлении. Так, проехать можно будет по старому направлению Рязанского шоссе через Бронницы. При этом грузовой транспорт сможет следовать по трассе М4 "Дон".
"Работы проводятся по заказу ГК "Автодор", – отметили в пресс-службе.
На участках альтернативных маршрутов были установлены дополнительные информационные щиты и дорожные знаки. Кроме того, на старом направлении трассы М5 "Урал" в Бронницах появились новые светофоры и знаки.
"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует водителям выбирать иные маршруты, чтобы избежать пробок", – посоветовали в министерстве.
Ранее стало известно об изменении скоростного режима на трассе М4 "Дон" из Краснодара в Москву. Сообщалось, что временные ограничения скорости ввели с 10 июня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: