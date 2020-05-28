"Автодор" анонсировал повышение скоростного режима на трассе М11 в июне

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Стало известно о возможном повышении скоростного режима на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург. Ожидается, что почти на всей протяженности платной дороги можно будет разогнаться до 130 километров в час.
Как сообщает пресс-служба государственной компании "Автодор", повышение скоростного режима на трассе должно произойти в конце июня.
"Во II квартале этого года ожидаем разрешения на повышение скорости до 130 километров в час на трассе М11 "Нева" с 58 по 684 км", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы компании.
Известно, что сейчас разрешенная скорость почти на всей трассе М11 составляет 110 километров.
В компании напомнили, что 130 километров в час – это максимально разрешенная скорость в России на данный момент. Сейчас ее можно развивать лишь на двух участках – на обходе Новой Усмани на трассе М4 "Дон" и в районе Вышнего Волочка на скоростной дороге М11 "Нева".
Последний участок трассы М11 был введен в эксплуатацию в конце ноября 2019 года. На общем открытии автодороги присутствовал президент России Владимир Путин. Он объявил, что магистраль получила название "Нева".
Путин открыл трассу М11 Москва – Санкт-Петербург
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