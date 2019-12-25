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04:54

Участок трассы М-11 сделают бесплатным по ночам в январе

город авто дороги

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Проезд по участку трассы М11 "Нева" из Москвы в Солнечногорск будет бесплатным в январе с 1:00 до 6:00 при наличии транспондера.

Об этом сообщили в "Северо-Западной концессионной компании" (СЗКК), которая является концессионером участка. При проезде сразу по нескольким участкам М11 итоговая стоимость поездки будет автоматически учитывать только тариф по следующей секции.

Кроме того, с 1 по 8 января на участке от Москвы до Солнечногорска будет применяться тариф воскресенья. В остальное время для автомобилистов с транспондерами действуют специальные тарифы. Дополнительно можно приобретать абонементы.

Ранее сообщалось, что для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1 820 рублей, с транспондером – 1 331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2 020 рублей, при использовании транспондера – 1 494 рубля.

Строительные работы на М11 были полностью завершены 13 ноября. Общая протяженность автомагистрали от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.

По трассе "Москва – Санкт-Петербург" можно будет ехать 130 километров в час

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