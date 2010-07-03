На трассе Москва – Петербург предложили построить "лосепроводы"

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На трассе Москва – Санкт-Петербург могут построить "лосепроводы". Об этом сообщает News.ru.

С подобным предложением выступил депутат Владимир Петров обратился к Федеральному дорожному агентству. В своем сообщении он отметил, что очередное строительство негативно воздействует на природу и окружающую среду.

"Между тем каждое новое строительство так или иначе наносит определенное воздействие на природу и окружающую обстановку. Там, где еще несколько лет назад был вековой лес и жили звери, сегодня мчатся машины – нарушается сложившаяся экосистема местности", – пояснил Петров.

По мнению депутата, для предотвращения аварий с участием водителей и животных необходимо задуматься о создании "лесопроводов", которые успешно применены в северной Европе. Они помогают уменьшить воздействие дорожного строительства на окружающую среду.

В начале сентября на территории Новгородской области состоялось открытие участка скоростной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург – с 543 по 646 километр. У водителей появилась возможность доехать по трассе от Твери до федеральной дороги А120.

По словам главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, всю трассу планируют открыть в конце октября – начале ноября. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Проезд займет не более 5,5 часов.

