Между Москвой и Петербургом могут запустить беспилотные грузовики

12:25
12:25
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Фото: depositphotos/BIG_TAU
В 2021-2022 годах по трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом могут запустить беспилотные промышленные грузоперевозки, передает ТАСС.
Как уточнил гендиректор компании "Национальные телематические системы" Алексей Нащекин, к указанному сроку НТС намерена выйти на промышленные перевозки грузовым транспортом, при этом беспилотные авто будут ездить по выделенным полосам.
Минувшим летом НТС презентовала первую "умную дорогу" и первый полностью беспилотный грузовик. Технология подразумевает передачу автомобилю информации о скоростном режиме, ограничениях на маршруте, метеообстановке и возможных инцидентах на дороге.
Последние два года пилотный проект беспилотного движения проводят на специальном закрытом полигоне в Казани. По планам НТС, в промышленных беспилотных перевозках будут участвовать как российские, так и зарубежные грузовики.
Ранее сообщалось, что первые беспилотные поезда "Ласточка" могут запустить на МЦК в 2021 году, сейчас РЖД готовит для этого нормативную базу. Кроме того, беспилотники в будущем могут внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.
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