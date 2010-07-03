Российские студенты создали беспилотный Lada-катафалк

Фото: пресс-служба НТИ "Автонет"

Российские студенты разработали беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы "Автонет".

По данным собеседника агентства, максимальная скорость изобретенного транспорта составляет пять километров в час. Разработчиками автомобиля стали учащиеся сибирского вуза.

Ожидается, что в дальнейшем проект будет доработан, его создателей проконсультируют высококлассные специалисты-разработчики высокоавтоматизированного транспорта.

Ранее сообщалось, что ученики школы № 1252 имени Сервантеса разработали и собрали беспилотный аппарат для наблюдения за городской флорой и фауной.

Беспилотник способен перемещаться по воздуху и под водой, при этом с помощью камер он мониторит экологическую обстановку. Школьники протестировали изобретение в Москве-реке.

