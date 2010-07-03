В России начнут оценивать вузы по трудоустройству выпускников

Министерство труда разрабатывает программу для оценки качества образования в университетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.
Топилин рассказал, что сейчас разрабатывается специальная программа, благодаря которой государство смогло бы отслеживать, куда выпускник устроился на работу после вуза, какую он зарплату получает. Таким образом, государство сможет дать оценку вузам.
По его словам, вся информация будет передаваться в деперсонифицированном виде. При этом он отметил важность включения в образовательный процесс элементов практики и стажировки.
Министр уточнил, что речь не идет о гарантированном трудоустройстве со стороны государства, поскольку это может только демотивировать студентов. А предполагается, чтобы учащиеся самостоятельно проявляли интерес к учебе, стремились познать новое и хорошо учиться, тогда "все получится – не надо никакого гарантированного трудоустройства".
Ранее сообщалось, что россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Портал будет включать онлайн-сбор документов в электронном виде, которые требуются для поступления в вуз, в том числе заявление.
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