Forbes представил рейтинг лучших российских вузов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Журнал Forbes представил рейтинг российских вузов текущего года, говорится на сайте издания. Лидером рейтинга стал Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

"Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов)", – говорится в сообщении.

Первое место занял Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", набрав 54,11 балла из 100 возможных. Второе место занял Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО) с 52,24 балла. Московский физико-технической институт (МФТИ) занял третье место с показателем 52,01 балла.

Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 лучших вузов мира международного рейтинга QS с высшей в истории позицией. Второе место среди российских вузов досталось Новосибирскому государственному университету. Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов.

