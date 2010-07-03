МГУ лидирует в рейтинге топ-100 вузов России

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МГУ имени Ломоносова в 2019 году занял первое место в топ-100 вузов России по версии рейтингового агентства RAEX. Об этом сообщила пресс-служба университета. Второе и третье места достались МФТИ и НИЯУ МИФИ.

"Несмотря на разные подходы к ранжированию вузов, Московский университет традиционно занимает ведущие позиции как в отечественных, так и зарубежных рейтингах. Наш успех обусловлен гармоничным развитием во многих сферах: в новом учебном году у нас будут четыре новых направления подготовки и более 10 образовательных программ, мы открываем новые лаборатории, научные центры и создаем условия для зарождения и развития новых научных школ", – сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он подчеркнул, что отдельное внимание МГУ уделяет общественной миссии университета, передает РИА Новости.

Рейтинг университетов RAEX составляется на основе оценки студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей. Итоговое положение в рейтинге определялось исходя из условий для получения качественного образования, уровня востребованности выпускников и уровня научно-исследовательской деятельности университета.

Также МГУ входит в топ-15 лучших университетов мира по таким показателям, как внедрение инноваций и развитие инфраструктуры.