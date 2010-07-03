МГУ вошел в топ-15 лучших вузов мира по внедрению инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МГУ имени Ломоносова вошел в топ-15 лучших университетов мира по таким показателям, как внедрение инноваций и развитие инфраструктуры. Рейтинг составил британский журнал Times Higher Education.

Аналитики издания признали московский вуз одним из лучших в мире по взаимодействию с промышленностью, использованию инновационных технологий и развитию инфраструктуры в новом рейтинге THE University Impact Rankings. Впервые в истории вузы решили оценить по социально-экономическим показателям в соответствии с целями устойчивого развития ООН, отметили в пресс-службе МГУ Агентству "Москва".

С 2004 года Times Higher Education ежегодно публикует рейтинг университетов по всему миру.

Ранее сообщалось, что МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds. Составители списка оценили тысячу вузов планеты и поставили МГУ на 90-ю строчку. Лидером рейтинга стал Массачусетский технологический институт.