МГУ вошел в сотню лучших вузов мира

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Глобальное аналитическое агентство Quacquarelli Symonds представило топ-100 лучших университетов мира. В рейтинг попал МГУ имени Ломоносова, передает ТАСС.

Составители списка оценили тысячу вузов планеты. МГУ они поставили на 90-ю строчку. При этом СПбГУ оказался на 235-м месте, Новосибирский государственный университет – на 244-м, а Томский государственный университет – на 277-м.

В рейтинг также попали МГТУ имени Баумана, МФТИ и еще 20 российских университетов.

Отмечается, что МГУ вошел в топ-50 по пяти предметам: лингвистика, физика и астрономия, современные языки, математика, компьютерные науки и информационные системы.

Мировым лидером рейтинга стал Массачусетский технологический институт. Он возглавляет список седьмой год подряд. Среди лучших оказались Стэнфордский и Гарвардский университеты, а также Калифорнийский технологический университет.

На прошлой неделе Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ. Деньги на проект выделят из федерального и городского бюджетов.