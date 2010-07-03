В МГУ откроются новые факультеты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Московский государственный университет имени Ломоносова планирует открыть новые факультеты, которые отвечают вызовам современной науки. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Мне кажется, что его задача – готовить, конечно, космонавтов тоже, но главное, отвечать на те вызовы, которые нам предъявляет космос... Будут и новые факультеты, потому что наука безгранична. Сейчас мы создали институты перспективных исследований, их уже 12", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее ректор МГУ сообщил, что через 10–15 лет востребованными будут цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики.

Он подчеркнул, что в ответах на вызовы современной науки важнейшую роль сыграют университеты.

Московский государственный университет имени Ломоносова является одним из крупнейших учебных заведений России. МГУ – один из центров отечественной культуры и науки. В прошлом году команда МГУ впервые в истории победила на Международной студенческой олимпиаде по программированию.

Ранее сообщалось, что МГУ имени Ломоносова назван в числе лидеров рейтинга THE Emerging Economies University Rankings в странах с развивающейся экономикой. Всего в рейтинге упоминаются 442 университета из 43 стран.