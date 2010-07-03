Ректор МГУ назвал самые востребованные направления для изучения в будущем

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий в рамках дня открытых дверей назвал направления для изучения, которые будут самыми востребованными в ближайшем будущем.

Садовничий, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что через 10–15 лет востребованными будут цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики, передает Агентство "Москва".

В ответах на эти вызовы, по его словам, важнейшую роль сыграют университеты.

Также ректор МГУ рассказал, что на данный момент готовится третья версия рейтинга "Три миссии университета".

"В нашем шорт-листе находятся 1,6 тысячи университетов мира. Это будет самый крупный рейтинг мира", – отметил Садовничий.

Учредителями рейтинга выступают Российский союз ректоров и Российская академия наук. Проект инициирован в соответствии с поручением Владимира Путина.

Глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов ранее сообщил, что в скором времени в России могут исчезнуть профессии водителя и продавца. Объяснил он это общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.

Эксперт пояснил, что продавцы и водители – это одни из самых быстро роботизируемых профессий в мире, именно сюда сейчас нацелено наибольшее количество роботических сервисов.